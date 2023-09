Francia aplastó a los All Blacks en el inicio del Mundial

La pelota la tienen los de negro, pero son imprecisos, y les dejan la contra a Francia. Es entretenido en el Stade de France bajo mucho calor. Desde las estadísticas, solo se explica la victoria parcial del local con la falta de precisión de los locales, que dominaron el territorio (61%) y el balón; hasta contaron con la permeable defensa francesa, que erró 22 tackles (3 los kiwis).

¿Entonces? Francia aprovechó las infracciones de los de negro, sobre todo en el scrum con la puntería de fullback, tan simple como eso.

Sin embargo, como había sucedido en el PT, de arranque los All Blacks facturaron. Pudo haber sido de los franceses, pero su ataque terminó en penal. En la jugada siguiente, y como si fuera un back, el octavo Savea metió un kick de la galera para que Jordan atacara, jugada que luego contó con un salteo y la definición nuevamente de Talea para darlo vuelta, 13-9.

Aunque fue lo único de los de negro, en un complemento dominado casi en exclusivo por los de blanco, que contestaron con un ataque de Penaud, que desbarató sobre la bandera un tackle de Mo'unga. De inmediato, otro avance, también por la derecha, esta vez sí finalizó con un try del wing: 16-13 lo volvió a dar vuelta el local con el gol de Ramos.

Los All Blacks sufrían, además, porque Jordan se iba 10' afuera por amonestación tras carga ilegal en el aire a Ramos, fullback que después estiraba con otro penal, 19-13 a los 64'; y otro más, a los 72', 22-13.

El visitante, irreconocible, no podía entrar en partido. Penalero (12-4 en estas infracciones), le entregaba la pelota a Francia, que apenas podía mandaba la letal contra, corridas de sus backs que generalmente llegaban cerca del ingoal.

Así se fueron consumiendo los minutos, con Francia manejando el partido y, solo dudando de la victoria, por la historia del equipo que tenían enfrente, hasta el último try, el de Jaminet, que aprovechó un buen pique para apoyar. Al cabo, Nueva Zelanda jugó como para que lo sacaran del pedestal de favoritos; Francia, en ese sentido, levantó la mano...

Las formaciones

Francia: 1- Reda Wardi, 2- Julien Marchand, 3- Uini Atonio, 4- Cameron Woki, 5- Thibaud Flament, 6- Francois Cros, 7- Charles Ollivon, 8- Gregory Alldritt, 9- Antoine Dupont (C), 10- Matthieu Jalibert, 11- Gabin Villiere, 12- Yoram Moefana, 13- Gaël Fickou, 14- Damian Penaud, 15- Thomas Ramos. Suplentes: 16- Peato Mauvaka, 17- Jean-Baptiste Gros, 18- Dorian Aldegheri, 19- Romain Taofifenua, 20- Paul Boudehent, 21- Maxime Lucu, 22- Arthur Vincent, 23- Melvyn Jaminet.

All Blacks: 1. Ethan de Groot, 2. Codie Taylor, 3. Nepo Laulala, 4. Samuel Whitelock, 5. Scott Barrett, 6. Dalton Papali'i, 7. Topou Vaa'i, 8. Ardie Savea (C), 9. Aaron Smith, 10. Richie Mo'unga, 11. Mark Telea, 12. Anton Lienert-Brown, 13. Rieko Ioane, 14. Will Jordan, 15. Beauden Barrett. Suplentes: 16. Samisoni Taukei'aho, 17. Ofa Tu'ungafasi, 18. Fletcher Newell, 19. Brodie Retallick, 20. Luke Jacobson, 21. Finlay Christie, 22. David Havili, 23. Leicester Fainga'anuku.

Tantos: PT 1, try de Telea (AB); 4, 19 y 28', penales de Ramos (F), y 25' penal de Mo'unga (AB). ST 2' try Talea (AB); 14' try de Penaud, conversión de Ramos (F); 24 y 32' penales de Ramos (F), y 37' try de Jaminet (F).