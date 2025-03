Fórmula 1: pésimo debut de Doohan, el compañero de Colapinto

El australiano de 22 años, quien es uno de los nuevos pilotos de la Máxima y fue elegido por el equipo galo para acompañar a Pierre Gasly al menos por ahora por encima del argentino, tuvo un debut olvidable. El joven perdió el control de su auto y terminó impactando contra uno de los laterales en la cuarta curva, lo que lo obligó a abandonar por los daños que sufrió el vehículo.

Lo cierto es que antes de la carrera Melbourne recibió una importante cantidad de lluvia que incluso llevó a la suspensión de la Fórmula 2 y si bien en el inicio del GP no seguía cayendo agua, el circuito quedó bastante mojado y los pilotos, experimentados o no, lo sufren. Por si no fuera poco, hubo más precipitaciones durante la competencia.