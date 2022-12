Formación Argentina vs. Australia: quiénes podrían reemplazar a Di María

No caben dudas de que la selección argentina jugó su mejor partido del Mundial frente a Polonia en la última fecha de la fase de grupos y por eso Lionel Scaloni no quiere hacer demasiados cambios para enfrentara a Australia este sábado por los octavos de final del gran torneo. Pero, la acumulación de partidos ha puesto al límite a Ángel Di María y su salida podría generar una catarata de modificaciones no solo en los nombres sino también en lo táctico.