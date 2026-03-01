La crisis bélica en Medio Oriente obligó a parar la pelota en Qatar. La Asociación tomó una drástica decisión: suspendió el fútbol en el país "hasta nuevo aviso" y encendió las alarmas por el duelo entre la Selección Argentina y España por la Finalissima, programado para el 27 de marzo en el Lusail de Doha.
Finalissima postergada: Qatar suspendió su actividad deportiva
Tras los ataques de Israel a Irán, Qatar resolvió suspender toda la actividad "hasta nuevo aviso": peligra el encuentro de la Selección Argentina con España.