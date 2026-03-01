Finalissima postergada: Qatar suspendió su actividad deportiva

En este contexto más que complicado, la Qatar Football Association informó "el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso". Y agregaron: "Las fechas de reanudación de los torneos se anunciarán más adelante a través de los canales oficiales de la Federación, pidiendo a Dios Todopoderoso que proteja a nuestro país y perpetúe la bendición de seguridad y protección sobre él...".

Uno de los encuentros que quedan en suspenso es la Finalissima entre la Selección Argentina y España. El ansiado duelo entre los campeones de América y Europa está programado para el 27 de marzo en Lusail, Doha, donde la Albiceleste alzó la Copa en el Mundial de 2022. El conjunto de Lionel Scaloni también tiene agendado un amistoso frente a Qatar, el 31 de marzo, en el mismo estadio.