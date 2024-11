Fernando Gago reveló un llamado de Messi cuando asumió en Boca

Gago y la frustración del hincha

Uno de los temas que mencionó Fernando Gago es la de la poca tolerancia a la frustración, haciendo referencia a los futbolistas pero también a los hinchas. "El futbolista experimenta sensaciones, se da cuenta. Si domina al rival y es superior, lo valora aunque no consiga un resultado positivo. Hay que insistir, no confundir el camino: bajar una idea y mantenerla", declaró. "Trasladarlo a la gente es más difícil. Uno entiende esa situación. A mí me pasaba con la Selección en el Mundial. Como hincha no me importaba el cómo, solo quería que el equipo ganara. Por suerte, el entrenador y los jugadores encontraron la manera", sentenció.

Durante su paso por la Selección Argentina, donde obtuvo el subcampeonato del Mundial de Brasil 2014, Fernando Gago forjó una buena relación con Lionel Messi y con Ángel Di María, entre otros, quienes lo llamaron cuando se enteraron de que sería el nuevo director técnico de Boca. "Recibí muchos llamados. Messi y Di María, por ejemplo. Gente del exterior también. El fútbol argentino genera gran expectativa. Desde afuera es llamativo, sobre todo un fenómeno como el de Boca", concluyó.