Facundo Della Motta y una confusión que lo dejó fuera de la pelea

Luego de conservar el puesto en la largada de la final, la carrera fue lineal y casi sin sobresaltos, logrando avanzar dos puestos hasta quedar 18º en la vuelta 8 y mantener este puesto hasta el giro 13, donde Facundo se va levemente de pista: “Veníamos haciendo una final muy buena, habíamos avanzado dos lugares y venía en buen ritmo, con algunos parciales interesantes. Por un error mío en la vuelta 16 pierdo el auto y quedo descolocado, en una maniobra que me retrasó bastante. Percibí que algo no estaba bien y entré en boxes para chequear, por precaución. Lo cierto es que el Dodge #44 no tenía nada roto y pude haber seguido, pero la suerte ya estaba echada. Me da bronca porque dimos un paso adelante y quería cerrar una final. Será la que viene” comentó Facundo lamentando el error propio y el abandono.

Hasta el despiste se venía logrando el objetivo que era terminar entre los 20 mejores y con un puesto 18º y 12 vueltas por delante, el plan marchaba sobre ruedas: “Me queda la tranquilidad de saber que estamos en el buen camino. No hay que bajar los brazos y concentrarse en Toay, la próxima” sentenció el sanjuanino que buscará su primera bandera a cuadros en La Pampa.

Luego de un par de fines de semana complicados, el pasado con el accidente múltiple en el TN, Facundo encaró esta fecha del TC sin dolores corporales, aquellos que dejó la largada fallida de la Clase 2 en Paraná y que por suerte no molestaron para esta fecha en Concepción del Uruguay. La próxima del TC se correrá el fin de semana del 16 y 17 de Abril.