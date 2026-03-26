Europa comienza su Repesca para llegar al Mundial 2026

Este jueves la UEFA disputará los primeros partidos de su Repesca. Son 16 selecciones las que pelearán por cuatro lugares en la Copa del Mundo 2026. El nombre destacado es el de Italia, ganadora de cuatro mundial, buscará cortar con su mala racha y regresar al torneo luego de sus ausencias en 2022 y 2018. Además, en los Mundiales de 2010 y 2014 quedó eliminada en la fase de grupos.