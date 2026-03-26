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Europa comienza su Repesca para llegar al Mundial 2026

La UEFA jugará este jueves los primeros cruces de la Repesca para llegar al Mundial 2026. Italia, Suecia, Polonia y Dinamarca serán algunos de los protagonistas.

Este jueves la UEFA disputará los primeros partidos de su Repesca. Son 16 selecciones las que pelearán por cuatro lugares en la Copa del Mundo 2026. El nombre destacado es el de Italia, ganadora de cuatro mundial, buscará cortar con su mala racha y regresar al torneo luego de sus ausencias en 2022 y 2018. Además, en los Mundiales de 2010 y 2014 quedó eliminada en la fase de grupos.

Repechajes para el Mundial 2026: la Repesca UEFA

Llave A

16.45; Italia vs. Irlanda del Norte

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16.45; Gales vs. Bosnia y Herzegovina

  • Los ganadores se enfrentarán en Gales o en Bosnia y Herzegovina (dependiendo qué equipo avance) el martes 31.
  • El vencedor integrará el Grupo B del Mundial 2026 junto a Canadá, Qatar y Suiza.

Llave B

16.45; Ucrania vs. Suecia

16.45; Polonia vs. Albania

  • Los ganadores se enfrentarán en Ucrania o Suecia, dependiendo quien consiga la victoria, el martes 31.
  • El vencedor integrará el Grupo F del Mundial 2026 y enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez.

Llave C

14.00; Turquía vs. Rumania

16.45; Eslovaquia vs. Kosovo

  • Los ganadores se enfrentarán en Eslovaquia o Kosovo, dependiendo quién gane, el martes 31.
  • El vencedor integrará el Grupo D del Mundial y jugará contra Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Llave D

16.45; Dinamarca vs. Macedonia del Norte

16.45; República Checa vs. Irlanda

  • Los ganadores se enfrentarán en República Checa o Irlanda, dependiendo quién gane, el martes 31.
  • El vencedor integrará el Grupo A del Mundial y enfrentará a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

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