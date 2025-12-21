Estreno de Colapinto como titular: la lista de pilotos para la Fórmula 1 2026

El sistema de números y la presencia de Franco Colapinto

Desde 2014, la Fórmula 1 permite que cada piloto conserve un número fijo a lo largo de su carrera. Las únicas excepciones son el 1, reservado exclusivamente para el campeón del mundo, y el 17, retirado de manera permanente en homenaje a Jules Bianchi.

En ese contexto, Franco Colapinto continuará utilizando el número 43, el mismo con el que dio sus primeros pasos en la categoría y que también había llevado su padre, Aníbal, durante su etapa como piloto.

Tras la confusión generada por una publicación en redes del propio Colapinto, el registro oficial de la FIA terminó por aclarar el panorama y ratificó la continuidad del número que ya identifica al argentino en la grilla.

Nuevas caras, equipos y una grilla ampliada

El listado de la FIA también confirmó la llegada de nuevos protagonistas. Arvid Lindblad debutará en la Fórmula 1 con el número 41 tras su destacado paso por las categorías formativas y se incorporará a Racing Bulls, ocupando el lugar que dejó Isack Hadjar tras su promoción al equipo principal de Red Bull.

En cuanto a las escuderías, Sauber seguirá figurando oficialmente un año más, pese a encontrarse en plena transición hacia Audi. El cambio legal aún no fue completado, por lo que mantendrá su denominación formal, aunque competirá bajo una nueva identidad comercial asociada a su patrocinador principal.

La lista de pilotos y equipos para la temporada 2026 de la Fórmula 1: Franco Colapinto continuará utilizando el 43.

image

La gran novedad estructural será la incorporación de Cadillac, que elevará a once el número de equipos participantes en la Fórmula 1 2026. El proyecto estadounidense marcará además el regreso de dos pilotos experimentados que no estuvieron en la grilla en 2025: Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, quienes conservarán los dorsales que los identificaron en sus etapas anteriores.