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Espectáculo asegurado en El Zonda: así se larga la final del TC 2000

A pesar de ser el mejor tiempo, Rossi largará sexto ya que se correra con con grilla invertida, por lo que Tomás Fernández —sexto en la clasificación— largará desde la primera posición.

San Juan vivirá un domingo a puro automovilismo con la llegada del TC2000 al emblemático Autódromo El Zonda Eduardo Copello, donde ya quedó definida la clasificación para la gran final.

En lo deportivo, Matías Rossi se adueñó de la pole position tras marcar un tiempo de 1:10.729. El piloto de Del Viso superó por apenas 93 milésimas a Gabriel Ponce de León, quien finalizó como escolta. El tercer lugar fue para Emiliano Stang, mientras que la sorpresa la dio Lucas Vicino, cuarto en su debut dentro de la categoría.

TC2000: Matías Rossi logró la pole en El Zonda

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Completaron los primeros puestos Facundo Aldrighetti y Tomás Fernández. Más atrás se ubicaron Diego Ciantini, Nicolás Palau, Franco Morillo y Francisco Monarca dentro del top 10, en una clasificación muy pareja.

Sin embargo, la final tendrá un condimento especial: se correrá con grilla invertida. De esta manera, Tomás Fernández largará desde la primera posición, seguido por Aldrighetti, mientras que Rossi deberá partir desde el sexto lugar. La competencia, correspondiente a la segunda fecha del campeonato, comenzará a las 13:00 con transmisión de TyC Sports.

El espectáculo no se limitará al TC2000, ya que el evento contará también con la participación de categorías como Top Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional, consolidando una propuesta de primer nivel.

En cuanto al operativo, el acceso al circuito estará organizado por sectores: el ingreso a Boxes y zona de acampe será por Puerta 1 sobre Avenida Libertador, mientras que la Tribuna Traverso tendrá acceso por Puerta 2. También se dispuso una vía de evacuación señalizada como Puerta 3 para garantizar la seguridad del público.

Con un importante despliegue logístico y una grilla que promete espectáculo, San Juan se alista para vivir una jornada inolvidable en uno de los trazados más exigentes y tradicionales del país.

FUENTE: Carburando

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