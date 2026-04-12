Espectáculo asegurado en El Zonda: así se larga la final del TC 2000

Completaron los primeros puestos Facundo Aldrighetti y Tomás Fernández. Más atrás se ubicaron Diego Ciantini, Nicolás Palau, Franco Morillo y Francisco Monarca dentro del top 10, en una clasificación muy pareja.

Sin embargo, la final tendrá un condimento especial: se correrá con grilla invertida. De esta manera, Tomás Fernández largará desde la primera posición, seguido por Aldrighetti, mientras que Rossi deberá partir desde el sexto lugar. La competencia, correspondiente a la segunda fecha del campeonato, comenzará a las 13:00 con transmisión de TyC Sports.

El espectáculo no se limitará al TC2000, ya que el evento contará también con la participación de categorías como Top Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional, consolidando una propuesta de primer nivel.

En cuanto al operativo, el acceso al circuito estará organizado por sectores: el ingreso a Boxes y zona de acampe será por Puerta 1 sobre Avenida Libertador, mientras que la Tribuna Traverso tendrá acceso por Puerta 2. También se dispuso una vía de evacuación señalizada como Puerta 3 para garantizar la seguridad del público.

Con un importante despliegue logístico y una grilla que promete espectáculo, San Juan se alista para vivir una jornada inolvidable en uno de los trazados más exigentes y tradicionales del país.