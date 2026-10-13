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Esequiel Barco fue elegido el mejor jugador de la liga rusa

El histórico delantero brasileño Rivaldo le entregó el premio al argentino Esequiel Barco .

El mediocampista argentino Esequiel Barco fue distinguido oficialmente como el mejor jugador de la temporada en la liga de Rusia durante la prestigiosa entrega de los premios Nikita Pavlovich Simonyan.

La histórica leyenda del fútbol brasileño Rivaldo fue el encargado de entregarle en mano el trofeo individual al volante formado profesionalmente en Independiente y con un destacado paso posterior por River.

El futbolista de veinticinco años llegó como refuerzo al Spartak de Moscú en el año 2024 para transformarse de forma inmediata en una pieza fundamental del esquema táctico del equipo titular.

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El talentoso volante creativo disputó un total de treinta y ocho partidos oficiales divididos entre el torneo local, la Copa de Rusia y la Supercopa nacional durante la última campaña futbolística.

El jugador argentino convirtió ocho goles decisivos y brindó nueve asistencias decisivas a lo largo de toda esa inolvidable temporada deportiva.

El mediocampista ofensivo se consagró además campeón de la Copa de Rusia para coronar un año colectivo e individual sencillamente brillante en el plano futbolístico.

La dirigencia de la institución de la capital rusa concretó la semana pasada la renovación formal de su contrato para extender el vínculo contractual de la figura argentina hasta el año 2030.

El nombre del volante de creación había aparecido con mucha fuerza en los últimos mercados de pases como una posible alternativa de jerarquía para reforzar los planteles profesionales de River e Independiente.

El talentoso futbolista suma un gol y una asistencia registrada en seis compromisos disputados durante el arranque de la actual temporada oficial.

El valioso galardón individual entregado por la estrella brasileña premia de forma justa el rendimiento superlativo del deportista sudamericano en el continente europeo.

FUENTE: Noticias Argentinas

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