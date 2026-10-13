Rosario Central presentó su estadio como sede para el Mundial 2030

Además de declaraciones de eminencias del fútbol mundial como César Luis Menotti al expresar: "El momento más feliz de mi vida en el fútbol lo pasé ahí"; o Diego Maradona, que señalaba que si le dieran a elegir, "elegiría Rosario siempre", también hay frases de Mario Alberto Kempes, José Mourinho y Daniele De Rossi.

Por otra parte, se mostraron imágenes de la maqueta de las nuevas obras que tendrá el Gigante de Arroyito de cara al próximo mundial, con nuevos accesos, mayor capacidad y nueva infraestructura.

Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán un partido cada uno, los cuales serán inaugurales por el centenario de la máxima competencia a nivel selecciones, en donde, sin confirmación, se estipulaba que el estadio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elegiría como sede sería el "Monumental", denominado popularmente como "La Casa de la Selección".

El resto de los partidos de dicho Mundial se divide en los continentes de Europa, África y América, donde España, Marruecos y Portugal tendrán la mayoría de los encuentros, según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).