El verdinegro sumó cuatro incorporaciones para la Primera Nacional

También se suma Ramiro Rumbolo, mediocampista que llega desde Defensores de Belgrano y que ya acordó su vínculo con la institución, convirtiéndose en una alternativa más para la mitad de la cancha.

La nómina se completa con Manuel Cocca, defensor central e hijo del entrenador Diego Cocca, quien firmó su contrato y reforzará la última línea del equipo sanjuanino.

Estas incorporaciones se agregan a los refuerzos ya anunciados previamente por el club: Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Facundo Nadalin y Federico Murillo, lo que permite al cuerpo técnico empezar a consolidar una base para afrontar la competencia.

El plantel, bajo la conducción de Ariel Martos, iniciará este lunes a las 18 horas una nueva pretemporada en el estadio Hilario Sánchez, con la mira puesta en el regreso al protagonismo tras su reciente paso por la Primera División.

En cuanto al fixture, San Martín integrará la Zona B del certamen y debutará en el mes de febrero frente a Chacarita. El cuerpo técnico se completa con Luis Martínez como ayudante de campo y Félix Soraire como preparador físico, mientras el plantel comienza a tomar forma de cara al inicio del campeonato.