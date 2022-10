El Torneo Clausura busca ponerse al día con sus pendientes

Isca Yacu recibirá, desde las 22, a Urquiza en el duelo correspondiente a la primera fecha. Los otros partidos que aún no tienen fecha son: Inca Huasi vs. Hispano; Lanteri vs. Ausonia; Inca Huasi vs. Jáchal BC; Hispano vs. Lanteri; Urquiza vs. Lanteri y Ausonia vs Jáchal BC.

Este martes por la noche será clave para definir días y horarios para los partidos. Los dirigentes intentarán ponerse de acuerdo para terminar de definir la grilla.

En la segunda fase se conformarán dos Pentagonales. Los primeros 5 clasificados formarán la Zona Clasificación y los ubicados de 6° al 10° lugar formarán la Zona Reclasificación.

Los Equipos participantes del Pentagonal de la Zona Clasificación, definen posiciones del 1° al 5° para los cruces de los Playoff. finales. Los Equipos participantes del Pentagonal de la Zona Reclasificación, definen posiciones del 6° al 8° lugar para sumar a la lucha por el título.