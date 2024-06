El presidente del Al-Ittihad anunció el despido de Marcelo Gallardo

El directivo, continuando con esta línea, recalcó que el ex ganador del Balón de Oro y estrella del Real Madrid es una parte fundamental para la institución y negó que pueda emigrar a otra institución: “No puede irse al Al Hilal, el entrenador Gallardo fue en contra de muchas de nuestras indicaciones, y tenía exigencias inaceptables como la marcha del jugador Karim Benzema, que es una parte esencial de nuestro proyecto deportivo. Benzema, como ya he dicho, no se irá del Al Ittihad y seguirá con nosotros”.

El ingeniero Louay Nazer, que ganó la presidencia del Club Al-Ittihad después de la celebración de la asamblea general electoral de la Fundación de Miembros del Club, también develó que se encuentran en la búsqueda de un sucesor para el ex River Plate y Nacional de Uruguay.

“Hemos iniciado la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima temporada después de que decidimos rescindir el contrato y tenemos dos o tres opciones, y eso no lo puedo revelar porque hay contratos asociados. Actualmente estamos estudiando los expedientes de tres entrenadores extranjeros, y elegiremos a uno de ellos para ficharlo en el próximo periodo”, comentó. Y luego, añadió: “Con ellos nuestras elecciones serán inteligentes y no impondremos al entrenador nombres que no quiera. Todos seremos compatibles”.