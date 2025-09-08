El Palomar inauguró la cancha N°2 de hockey sobre césped

Desde horas tempranas, niñas y niños participaron de partidos amistosos, compartieron colaciones y disfrutaron del espíritu deportivo y familiar que caracteriza a Patolandia. El broche especial fue la presencia de Victoria Granatto, jugadora del seleccionado argentino, campeona panamericana y medallista olímpica con Las Leonas, quien se tomó fotografías, firmó autógrafos y compartió su experiencia con los jóvenes deportistas.

Inauguración cancha Universidad - El Palomar (3)

La ceremonia inaugural de la nueva cancha estuvo encabezada por el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, y demás autoridades provinciales y universitarias. El acto incluyó el desfile de todas las categorías formativas, el descubrimiento de la placa conmemorativa y el tradicional corte de cinta.

Inauguración cancha Universidad - El Palomar (4)

La jornada se cerró con un partido de la categoría Sub 19 que dio el marco deportivo a la inauguración oficial: Universidad cayó 3 a 2 ante Vistalba de Mendoza, en un encuentro vibrante que reflejó el entusiasmo por estrenar el nuevo campo de juego.