El padre de Di María habló sobre los rumores que lo vinculan a Boca

El padre de Fideo, quien admitió que no la pasaron nada bien durante la época en la que el futbolista fue muy criticado por hinchas y periodistas argentinos, también habló sobre la publicación de su hijo en la que da a entender que luego de Qatar 2022 ya no seguirá vistiendo la Albiceleste.

“Yo no sabía que iba a publicar eso. Me lo mostró mi hija cuando volvíamos del estadio”, confesó. Y añadió: “Depende de él. Ojalá pudiera seguir. Por lo que habló, con Venezuela fue el último partido en la Argentina. Piensa que después de Qatar no va a seguir”, analizó Miguel Di María.