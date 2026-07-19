El mensaje de María Becerra a minutos de cantar el Himno en el estadio

La cantante ya se encuentra en el estadio de Nueva Jersey ultimando los detalles de su presentación, que será seguida por millones de personas en todo el planeta antes del inicio del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Su presencia forma parte de una jornada histórica para el deporte argentino. Mientras la Selección dirigida por Lionel Scaloni buscará conquistar una nueva Copa del Mundo, María Becerra tendrá el privilegio de representar al país con una de las interpretaciones más emotivas y esperadas de la ceremonia previa. La expectativa es enorme entre los hinchas argentinos, que aguardan escuchar las estrofas del Himno Nacional en un escenario imponente y en una de las citas más importantes del fútbol mundial.