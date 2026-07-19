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El mensaje de María Becerra a minutos de cantar el Himno en el estadio

La cantante argentina habló en la previa del partido y aseguró que interpretar las estrofas del himno nacional en el MetLife Stadium es el momento más importante de su trayectoria artística.

María Becerra vive uno de los días más importantes de su carrera. La cantante argentina será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y, minutos antes de su presentación, expresó toda su emoción desde el MetLife Stadium.

María Becerra habló antes de cantar el himno argentino en la final del Mundial 2026

En diálogo con el periodista Martín Arévalo en la previa del encuentro, la artista aseguró que se trata del momento más trascendente que le tocó vivir sobre un escenario: "Lo mejor de mi carrera será cantar el himno argentino en esta final del mundo", afirmó María Becerra ya ubicada dentro de la cancha.

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La cantante ya se encuentra en el estadio de Nueva Jersey ultimando los detalles de su presentación, que será seguida por millones de personas en todo el planeta antes del inicio del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Su presencia forma parte de una jornada histórica para el deporte argentino. Mientras la Selección dirigida por Lionel Scaloni buscará conquistar una nueva Copa del Mundo, María Becerra tendrá el privilegio de representar al país con una de las interpretaciones más emotivas y esperadas de la ceremonia previa. La expectativa es enorme entre los hinchas argentinos, que aguardan escuchar las estrofas del Himno Nacional en un escenario imponente y en una de las citas más importantes del fútbol mundial.

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