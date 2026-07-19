María Becerra vive uno de los días más importantes de su carrera. La cantante argentina será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y, minutos antes de su presentación, expresó toda su emoción desde el MetLife Stadium.
El mensaje de María Becerra a minutos de cantar el Himno en el estadio
La cantante argentina habló en la previa del partido y aseguró que interpretar las estrofas del himno nacional en el MetLife Stadium es el momento más importante de su trayectoria artística.