El "gigante" de Austria que es una amenaza para la Selección Argentina

El punta jugó como titular frente a Jordania y relegó al banco a un referente del plantel como Marko Arnautovic, que lo reemplazó en el entretiempo y convirtió un gol de penal. Habrá que ver si el técnico, Ralf Ragnick, vuelve a inclinarse por él o le da la chance al histórico.

Si va de arranque, será todo un desafío para la defensa argentina que no se destaca por la altura. Cristian Romero porta 185 centímetros, pero su compañero Lisandro Martínez, pese a sus buenas cualidades para el salto, mide 1,75. La diferencia es notoria con respecto al atacante.

Este seleccionado tiene un antecedente enfrentando a un gigante del área. Fue en la Copa del Mundo que ganaron en Qatar. En esa edición, en cuartos de final se cruzaron con Países Bajos, que contaba con Wout Weghorst, famoso por aquella pelea con Messi y quien porta 197 centímetros. El neerlandés ingresó a los 33 minutos del complemento y convirtió dos goles para llevar el partido al alargue. Ante su presencia, Lionel Scaloni optó por mandar a la cancha a Germán Pezzella para que le peleara en las pelotas paradas.