La Selección Argentina enfrentará a Austria este lunes, desde las 14 por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, y aunque a priori parece un rival menor, el conjunto europeo cuenta con una característica que escasea en la mayoría de los equipos y resulta una amenaza para la zaga central de la Albiceleste: un centrodelantero de dos metros.
El "gigante" de Austria que es una amenaza para la Selección Argentina
Sasa Kalajdzic es un centrodelantero que juega en la liga local y se metió en la nómina. Fue titular frente a Jordania y su altura es todo un desafío para los marcadores.