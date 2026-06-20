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El "gigante" de Austria que es una amenaza para la Selección Argentina

Sasa Kalajdzic es un centrodelantero que juega en la liga local y se metió en la nómina. Fue titular frente a Jordania y su altura es todo un desafío para los marcadores.

La Selección Argentina enfrentará a Austria este lunes, desde las 14 por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, y aunque a priori parece un rival menor, el conjunto europeo cuenta con una característica que escasea en la mayoría de los equipos y resulta una amenaza para la zaga central de la Albiceleste: un centrodelantero de dos metros.

Se trata de Sasa Kalajdzic, un atacante de 28 años que juega en el Lask de la liga local. Por su semejanza física, el grandote es comparado con Peter Crouch, aquel delantero inglés que medía tan solo un centímetro más y se destacó en la Premier League. En la temporada aportó seis festejos en 23 partidos para su equipo, que es líder, y dos fueron por la vía aérea.

Más allá de que hoy está en el fútbol austríaco, su pase pertenece al Wolverhampton de Inglaterra, que acaba de descender. Antes también pasó por el Eintracht Frankfurt y el Stuttgart, ambos de Alemania. En este último club tuvo un mejor rendimiento al aportar 24 festejos en 60 partidos. En tanto, en el seleccionado lleva 20 partidos y cuatro tantos.

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El punta jugó como titular frente a Jordania y relegó al banco a un referente del plantel como Marko Arnautovic, que lo reemplazó en el entretiempo y convirtió un gol de penal. Habrá que ver si el técnico, Ralf Ragnick, vuelve a inclinarse por él o le da la chance al histórico.

Si va de arranque, será todo un desafío para la defensa argentina que no se destaca por la altura. Cristian Romero porta 185 centímetros, pero su compañero Lisandro Martínez, pese a sus buenas cualidades para el salto, mide 1,75. La diferencia es notoria con respecto al atacante.

Este seleccionado tiene un antecedente enfrentando a un gigante del área. Fue en la Copa del Mundo que ganaron en Qatar. En esa edición, en cuartos de final se cruzaron con Países Bajos, que contaba con Wout Weghorst, famoso por aquella pelea con Messi y quien porta 197 centímetros. El neerlandés ingresó a los 33 minutos del complemento y convirtió dos goles para llevar el partido al alargue. Ante su presencia, Lionel Scaloni optó por mandar a la cancha a Germán Pezzella para que le peleara en las pelotas paradas.

FUENTE: TyC Sports

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