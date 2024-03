Este jueves, desde las 21, jugarán Huarpes vs. Mercedario (en Parque Norte), Hualilán vs. Del Bono, Barrio Rivadavia vs. Defensores de Los Andes y Krause vs. Villa Porres (en Altas Cumbres).

La fecha se completará el viernes, también desde las 21, San Ricardo vs. La Gloria, Las Águilas vs. Alianza (en Camping de Oficiales), Unión vs. Desamparados y Barrio CGT vs. Defensores de Argentinos.