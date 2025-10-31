Altar en Calingasta: 48 años de vida útil y 3 años de construcción

Además del escenario de base con planta concentradora, se ha colaborado con Nuton® iniciativa de Rio Tinto, para evaluar su tecnología innovadora de lixiviación de sulfuros y producción de cátodos de cobre, que podría reducir costos y mejorar el perfil ESG del proyecto. La información recabada hasta el momento es positiva y demuestra la viabilidad de continuar con las evaluaciones en Altar. Al aplicar esta tecnología, se redujeron los costos de capital y operación a lo largo de la vida útil, generando mayor flujo de caja libre.

Los resultados del programa de pruebas de la Fase 1 de la tecnología Nuton® de este análisis estiman una extracción de cobre del 86%, 88% y 91% para el material hipógeno, mixto y supergénico, respectivamente. Nuton aplica un factor de descuento del 92% para tener en cuenta las ineficiencias inherentes al aumento de escala hacia una operación comercial de lixiviación en pilas y, por lo tanto, ha estimado recuperaciones de cobre del 79%, 81% y 84% para el material hipógeno, mixto y supergénico, respectivamente.

“Este hito marca los caminos hacia una nueva etapa para el proyecto y para todos los que formamos parte. Con esta base confirmamos el potencial de una operación sólida y de largo plazo en Altar y la capacidad de transformarse en un valor económico y social muy importante para San Juan”, comentó Por su parte, Javier Robeto, Gerente General.

El ejecutivo aseguró que “ contexto actual, favorable a las inversiones, refuerza el potencial del país como productor del cobre. Hoy festejamos este avance con responsabilidad, sabiendo que cada logro nos acerca más al propósito de transformar el potencial de Altar en una fuente de crecimiento y oportunidades.”