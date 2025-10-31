"
Tres lecturas de Halloween imperdibles y que renuevan el terror literario

Novelas recientes que abordan el miedo desde el trauma, la crítica social y lo sobrenatural contemporáneo.

Mientras las calabazas se iluminan y la niebla se asienta, la celebración de Halloween exige más que disfraces: una inmersión en el miedo que perdura en las páginas. Para aquellos lectores que buscan alejarse de los vampiros y fantasmas victorianos, la literatura contemporánea ofrece narrativas que entrelazan el horror con el trauma psicológico y la crítica social. Aquí una selección de tres títulos recientes que prometen redefinir su concepto del escalofrío.

  • Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez (Publicada en 2019). Una épica de terror que mezcla el horror gótico, el folclore argentino y la crítica social. La trama sigue a un padre, Gaspar, médium de una sociedad secreta y ancestral llamada la Orden, y a su hijo, quien hereda las visiones y la carga del padre. La historia se desarrolla en diferentes épocas y lugares de Argentina, explorando el trauma histórico y personal, el lado más oscuro de la dictadura y un escalofriante culto que busca la inmortalidad a través de sacrificios.
    image
  • La casa al final de Needless Street de Catriona Ward (Publicada en 2021). Una novela de terror psicológico con múltiples narradores inusuales: un hombre solitario llamado Ted, su gata Olivia y, en ocasiones, su hija. Ted vive aislado en una calle sin salida y es vigilado por su nueva vecina, que sospecha que él es el responsable de la desaparición de su hermana hace años. Es una historia claustrofóbica y retorcida que utiliza saltos temporales y perspectivas engañosas para construir un terror basado en el trauma, la desconfianza y la revelación de secretos impactantes.
    image
  • Hex (La maldición) de Thomas Olde Heuvelt (Publicada originalmente en neerlandés en 2013). Ambientada en el tranquilo pueblo de Black Spring, que tiene un secreto macabro: es el hogar de una bruja del siglo XVII que deambula por el pueblo con los ojos cosidos y con la que los habitantes han aprendido a convivir. Sin embargo, esta bruja (y su maldición) no pueden abandonar los límites del pueblo. El terror surge cuando los jóvenes, cansados de las estrictas reglas para evitar molestar a la bruja, deciden usar la tecnología y las redes sociales para exponerla al mundo exterior, desatando consecuencias impredecibles y devastadoras.
image

