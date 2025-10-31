Tres lecturas de Halloween imperdibles y que renuevan el terror literario

Mientras las calabazas se iluminan y la niebla se asienta, la celebración de Halloween exige más que disfraces: una inmersión en el miedo que perdura en las páginas. Para aquellos lectores que buscan alejarse de los vampiros y fantasmas victorianos, la literatura contemporánea ofrece narrativas que entrelazan el horror con el trauma psicológico y la crítica social. Aquí una selección de tres títulos recientes que prometen redefinir su concepto del escalofrío.