Ciclismo, atletismo y taekwondo le dieron otra jornada positiva a San Juan

En la rama femenina, disputada sobre 12 kilómetros, Bárbara Uliarte fue sexta y Samara Medrano quedó octava, en una competencia marcada por el ritmo elevado del pelotón.

El atletismo también sumó en el casillero sanjuanino gracias a la actuación de José Ramos, quien logró el bronce en los 400 metros con vallas, consolidando su participación entre los mejores del torneo. En las demás pruebas del día, Alan Lucero fue 11° en salto en largo; Angelina Perello finalizó 7° en los 5000 metros; la posta 4x400 femenina culminó 7°, mientras que la posta masculina cerró en la quinta posición.

En la categoría femenina hasta 49 kilos, Pía Nicole Montigel Pérez completó una jornada de tres combates intensos. Tras caer ante Maule en el debut, se recuperó venciendo a O’Higgins y luego volvió a enfrentarse a Maule en el tercer duelo. El formato de competencia entrega bronce a las deportistas que finalizan tercera y cuarta, por lo que su cuarto puesto se tradujo en una medalla, sumando así una nueva presea para San Juan.

Una de las noticias más resonantes del día fue la clasificación del vóley masculino a la final del torneo, tras superar con autoridad a San Luis por 3 a 0 en el gimnasio Carrera Pinto. El equipo buscará el oro este viernes ante Metropolitana.

En la rama femenina, San Juan también celebró: venció 3 a 0 a Maule y afrontará la última jornada para definir posiciones.

Resultados completos de la cuarta jornada

La delegación sanjuanina compitió en nueve disciplinas y dejó una serie de resultados destacados.

Básquet

Masculino: San Juan 98 – 57 O’Higgins

Femenino: San Juan 34 – 37 Maule

Balonmano

Masculino: San Juan 24 – 26 San Luis

Femenino: San Juan 54 – 23 O’Higgins

Tenis

Femenino: San Juan 0 – 2 Valparaíso

Masculino: San Juan 2 – 1 O’Higgins

Otros resultados del día

Natación: sin competencia final este jueves, clasificaciones y finales serán el viernes.

Cinco medallas para San Juan y una última jornada decisiva

Con las tres preseas obtenidas este jueves, San Juan suma cinco medallas en total:

Isabella Gómez – oro (atletismo)

Isabella Gómez – plata (atletismo)

José Ramos – bronce (atletismo)

Facundo Tivani – bronce (ciclismo)

Pía Montigel – bronce (taekwondo)

Este viernes se disputará la última jornada, con definiciones en balonmano, vóley, tenis, básquet, ciclismo y natación, además de la gran final del vóley masculino, donde San Juan irá en busca del título.