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Egipto y Bélgica se repartieron los puntos del inicio del Grupo G

El Estadio Seattle abrió por primera vez sus puertas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para ser el escenario del entretenido empate entre Bélgica y Egipto por 1-1.

El Estadio Seattle abrió por primera vez sus puertas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para ser el escenario del entretenido empate entre Bélgica y Egipto por 1-1. Los Faraones, que llegaban con la ambición de sumar su primera victoria en la máxima competición, estuvieron en ventaja durante gran parte del desarrollo por la conquista de Emam Ashour, pero los Diablos Rojos hicieron pesar su experiencia en citas mundialistas y llegaron a la igualdad por una arremetida de Lukaku, en el encuentro que dio inicio al Grupo G.

Egipto golpeó rápido: en el día en el que celebra 34 años, Mohamed Salah fue el artífice de la jugada que abrió el marcador luego de asistir a Ashour, que de media distancia venció a Courtois para establecer el 1-0 parcial.

El arquero belga tuvo notables intervenciones que impidieron que su seleccionado se fuera al descanso aún en mayor desventaja. El complemento mostró otras tesituras en ambos encuentros, Egipto se replegó y apostó por el contraataque: Bélgica, a partir de la posesión, comenzó a construir y a acercarse al arco defendido por Mostafa Shoubir. La primera situación de peligro llegó desde los pies de Kevin De Bruyne y un tiro libre que se estrelló en el poste derecho. Tielemans, poco después, intentó con un remate de media distancia apenas desviado.

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La clave del empate ingresó desde el banco de relevos. Romelu Lukaku encabezó la recuperación belga y en su primera participación generó la igualdad: recibió un centro de Meunier y su presencia llevó a Mohamed Hany a empujar el balón en contra de su propia portería.

Bélgica no mermó en su incesante búsqueda por la victoria, pero la eficacia no estuvo de su lado: el arquero egipcio primero le ahogó el grito de gol a Mechele, tras un potente cabezazo, a los 83; posteriormente Lukaku, por la misma vía, no pudo conectar a portería una oportunidad clara.

FUENTE: FIFA

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