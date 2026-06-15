El Estadio Seattle abrió por primera vez sus puertas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para ser el escenario del entretenido empate entre Bélgica y Egipto por 1-1. Los Faraones, que llegaban con la ambición de sumar su primera victoria en la máxima competición, estuvieron en ventaja durante gran parte del desarrollo por la conquista de Emam Ashour, pero los Diablos Rojos hicieron pesar su experiencia en citas mundialistas y llegaron a la igualdad por una arremetida de Lukaku, en el encuentro que dio inicio al Grupo G.
Egipto y Bélgica se repartieron los puntos del inicio del Grupo G
El Estadio Seattle abrió por primera vez sus puertas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para ser el escenario del entretenido empate entre Bélgica y Egipto por 1-1.