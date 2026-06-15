Egipto y Bélgica se repartieron los puntos del inicio del Grupo G

Egipto golpeó rápido: en el día en el que celebra 34 años, Mohamed Salah fue el artífice de la jugada que abrió el marcador luego de asistir a Ashour, que de media distancia venció a Courtois para establecer el 1-0 parcial.

El arquero belga tuvo notables intervenciones que impidieron que su seleccionado se fuera al descanso aún en mayor desventaja. El complemento mostró otras tesituras en ambos encuentros, Egipto se replegó y apostó por el contraataque: Bélgica, a partir de la posesión, comenzó a construir y a acercarse al arco defendido por Mostafa Shoubir. La primera situación de peligro llegó desde los pies de Kevin De Bruyne y un tiro libre que se estrelló en el poste derecho. Tielemans, poco después, intentó con un remate de media distancia apenas desviado.