DT de Croacia, en la previa: "Messi no corre mucho"

"Le dedicaremos especial atención a la pregunta de cómo frenar a Messi. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia él y reducirle los espacios", trazó, y después vino su apreciación más llamativa: "Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. Necesitamos estar muy atentos a eso".

Igual, en otras entrevistas, Dalic subrayó el nivel del rosarino: "Messi es el mejor jugador del mundo de los últimos 10 años. Es un jugador con una calidad tremenda. Nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo. No hay que darle muchos espacios porque está muy motivado. Esta será probablemente su última Copa del Mundo y tal vez su última chance de ganar un Mundial con Argentina", consideró. Y agregó: "Seguramente la última derrota en Rusia también lo tendrá motivado, por lo que esperamos enfrentar a una muy buena versión de Argentina".

Luka Modric también habló de Messi antes de que Croacia enfrente a al Selección Argentina

"Tengo ganas de jugar otra semifinal contra un equipo grande, eso es de lo que tengo ganas, no solo contra un jugador. Claro que Leo (Messi) es muy grande, es el mejor jugador de ellos, y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo. Espero que sea suficiente para estar en la final", declaró Modric en una entrevista a Televisión Española.