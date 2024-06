Diego Martínez pidió refuerzos para la defensa de Boca

Con este panorama, el entrenador Martínez le solicitó a los dirigentes de Boca que inicien negociaciones por los laterales derechos Nicolás Tripichio y por Federico Vera. Ambos tienen contrato hasta diciembre de 2025 en sus respectivas instituciones y el técnico quiere a uno de ellos para ocupar el lugar de Lucas Blondel, quien sigue recuperándose de su rotura de ligamentos.

Nicolás Tripichio.png

Tanto Tripichio como Vera son titulares indiscutidos en sus equipos, pero el jugador de Unión corre con un poco más de ventaja en las negociaciones ya que la buena relación entre las dirigencias de ambos clubes podría facilitar su incorporación.

Federico Vera - Unión SF.png

Mientras sigue en tratativas por estos dos arribos y espera por la llegada de Tomás Belmonte al país, Boca no se detiene solo en la defensa y mantiene negociaciones activas por el mediocampista paraguayo Matías Galarza del KRC Genk de Bélgica, por el cual está estancada la operación ya que el club europeo no tiene intenciones de ceder al ex Argentinos Juniors. Además, otro de los apuntados es el delantero Javier Correa de Estudiantes de La Plata por el cual Boca deberá abonar 2 millones de dólares en caso de querer contar con sus servicios.

En cuanto a las bajas, el club boquense acordó con Atlético Nacional de Medellín la cesión del mediocampista colombiano Jorman Campuzano, pero la negociación está estancada debido a que el futbolista no pretende emigrar a su país. Quien sí saldrá a préstamo será el venezolano Jan Hurtado, quien jugará en el Atlético Goianiense de Brasil, liberando un cupo de extranjero en el plantel de Boca.

Además, el Colo Colo de Chile dirigido por el ex entrenador de Boca, Jorge Almirón, mostró interés en el mediocampista Vicente Taborda y contaría con el visto bueno del futbolista para emigrar al país trasandino.