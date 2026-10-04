Emiliano “Dibu” Martínez estuvo en la decimosegunda fecha del Turismo Carretera y TC Pista en San Nicolás para apoyar a su hermano, Alejandro, quien compite en la división menor de la categoría; y se animó a desafiar a su entrenador, Lionel Scaloni, quien también es un apasionado del automovilismo.
"Dibu" Martínez desafió al DT de la Selección: "Le corro a Scaloni"
El arquero de la Selección argentina fue a ver a su hermano en el TC Pista, en la decimosegunda fecha del Turismo Carretera y TC Pista en San Nicolás.