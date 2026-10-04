"Dibu" Martínez desafió al DT de la Selección: "Le corro a Scaloni"

El portero de la Selección argentina recibió un casco que le diseñó especialmente la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y expresó su cariño por el automovilismo en diálogo con medios televisivos..

“Está bueno y es algo diferente, salgo del fútbol y la verdad que no me gusta hablar de fútbol cuando vengo acá. Ale siempre le digo: ‘acelera y no mires para atrás, que vaya para adelante’”, señaló el guardameta.