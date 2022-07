Di María fue presentado en Juventus y eligió número de camiseta

El rosarino, de 34 años e integrante del equipo de Lionel Scaloni que jugará el Mundial Qatar 2022, dijo estar "muy feliz de poder vestir esta camiseta".

Agradeció el interés demostrado por el club para su contratación: "A un equipo tan importante, que tanto insiste en tenerme durante 40 días, fue imposible decirle que no. Me retrasé un poco solo por asuntos familiares".

El argentino reveló una conversación con el cordobés Paulo Dybala, recientemente desvinculado de la institución de Turín, en la que le transmitió que "Juventus es como una familia".

"Me aseguró que me tratarían bien y eso es algo que ya he verificado", contó.

Di María se sumó la semana pasada a la Juventus tras quedar en libertad de acción del Paris Saint Germain, donde jugó siete temporadas.