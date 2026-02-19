En la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina, Sportivo Desamparados volvió a sumar y se mantiene en lo más alto de la tabla junto a Club Atenas y Atlético Unión. El arranque del Puyutano es sólido: invicto, competitivo y con respuestas dentro de la cancha.
Desamparados es líder, pero una bandera encendió la polémica
Sportivo Desamparados sigue invicto y comparte la punta del Apertura sanjuanino. Pero en el Serpentario, una bandera colgada al revés abrió interrogantes más allá del resultado.