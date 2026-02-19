"
Desamparados es líder, pero una bandera encendió la polémica

Sportivo Desamparados sigue invicto y comparte la punta del Apertura sanjuanino. Pero en el Serpentario, una bandera colgada al revés abrió interrogantes más allá del resultado.

En la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina, Sportivo Desamparados volvió a sumar y se mantiene en lo más alto de la tabla junto a Club Atenas y Atlético Unión. El arranque del Puyutano es sólido: invicto, competitivo y con respuestas dentro de la cancha.

En el empate frente a Juventud Zondina, el equipo volvió a mostrar orden y carácter para sostenerse en la pelea grande. Con tres fechas disputadas, el campeonato recién empieza, pero el Verdinegro ya dejó en claro que quiere ser protagonista.

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, hubo una imagen que generó ruido en el Serpentario. Desde la popular, la histórica bandera “La Guardia Puyutana” apareció colgada al revés, un gesto que en el mundo del fútbol suele interpretarse como señal de disconformidad.

La escena fue compartida en redes sociales por el medio partidario La Bandurria y rápidamente se instaló el debate entre los hinchas. ¿Un mensaje para la dirigencia? No hubo comunicados ni declaraciones oficiales, pero el símbolo fue lo suficientemente fuerte como para que la pregunta quedara flotando.

Lo llamativo es que el equipo acompaña con resultados. Desamparados está arriba, suma puntos y mantiene el invicto en este arranque de torneo. Aun así, el clima en un sector de la tribuna dejó entrever que no todo es calma.

En un campeonato largo, donde los detalles cuentan, el Puyutano demuestra carácter dentro del campo. Afuera, en las gradas, también se juegan otros partidos. Y a veces, una bandera dice más que mil palabras.

