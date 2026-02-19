Desamparados es líder, pero una bandera encendió la polémica

La escena fue compartida en redes sociales por el medio partidario La Bandurria y rápidamente se instaló el debate entre los hinchas. ¿Un mensaje para la dirigencia? No hubo comunicados ni declaraciones oficiales, pero el símbolo fue lo suficientemente fuerte como para que la pregunta quedara flotando.

Lo llamativo es que el equipo acompaña con resultados. Desamparados está arriba, suma puntos y mantiene el invicto en este arranque de torneo. Aun así, el clima en un sector de la tribuna dejó entrever que no todo es calma.

En un campeonato largo, donde los detalles cuentan, el Puyutano demuestra carácter dentro del campo. Afuera, en las gradas, también se juegan otros partidos. Y a veces, una bandera dice más que mil palabras.