Detuvieron a dos personas vinculadas a la gresca entre hinchas de Desamparados

Ante este hallazgo, se procedió a la detención de Uriel Agustín Olivares Castro, de 20 años, y se dio intervención al Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan. La causa quedó a disposición de la Justicia Federal de turno, que ordenó el traslado del detenido a la División Delitos y el secuestro de la sustancia.

La investigación está vinculada al hecho ocurrido el 15 de marzo pasado, cerca de las 20:40, en las inmediaciones de la cancha del Club Deportivo Desamparados. Allí, en la previa de un encuentro futbolístico, se produjo una gresca de gran magnitud entre hinchas, en la que resultó herido Facundo Cabello tras recibir un disparo de arma de fuego en uno de sus pies.

A partir de testimonios, análisis de cámaras de seguridad particulares y del sistema CISEM 911, además de tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a Castro como el presunto autor del disparo, lo que derivó en el allanamiento y las detenciones.

La causa continúa en etapa investigativa, con intervención judicial tanto en el fuero provincial como federal.