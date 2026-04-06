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Detuvieron a dos personas vinculadas a la gresca entre hinchas de Desamparados

La investigación está vinculada al hecho del pasado 15 de marzo, cuando un hincha recibió un disparo en las afuera de la cancha. Además, en el lugar del operativo encontraron drogas.

Personal policial de la División UFI Genérica, llevó adelante un allanamiento en un domicilio del barrio Aramburu, en Rivadavia, en el marco de una investigación por portación de arma de fuego sin la debida autorización legal.

El procedimiento permitió la detención de Diego Maximiliano Castro, de 34 años. Durante el operativo se secuestró su teléfono celular, aunque el resultado fue negativo en cuanto a la presencia de armas de fuego. El detenido fue trasladado a la Comisaría 27°, donde quedó a la espera de la audiencia de formalización.

Sin embargo, en el mismo domicilio, los efectivos hallaron una importante cantidad de estupefacientes. En una de las habitaciones se incautaron 57 envoltorios de cocaína y dos paquetes compactados, que totalizan aproximadamente 305 gramos, además de 954 mil pesos en efectivo.

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Ante este hallazgo, se procedió a la detención de Uriel Agustín Olivares Castro, de 20 años, y se dio intervención al Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan. La causa quedó a disposición de la Justicia Federal de turno, que ordenó el traslado del detenido a la División Delitos y el secuestro de la sustancia.

La investigación está vinculada al hecho ocurrido el 15 de marzo pasado, cerca de las 20:40, en las inmediaciones de la cancha del Club Deportivo Desamparados. Allí, en la previa de un encuentro futbolístico, se produjo una gresca de gran magnitud entre hinchas, en la que resultó herido Facundo Cabello tras recibir un disparo de arma de fuego en uno de sus pies.

A partir de testimonios, análisis de cámaras de seguridad particulares y del sistema CISEM 911, además de tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a Castro como el presunto autor del disparo, lo que derivó en el allanamiento y las detenciones.

La causa continúa en etapa investigativa, con intervención judicial tanto en el fuero provincial como federal.

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