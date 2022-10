La salida de Marcelo Gallardo ya está. Bueno, tal vez no todavía, porque resta despedirlo y que su ciclo de ocho años y medio termine formalmente. Pero para la dirigencia de River, que ya sabe que no contará con el Muñeco en la pretemporada, el asunto está finiquitado y debe pensar hacia adelante. Y aunque su cabeza, Jorge Brito, aseguró que Francescoli se encargará de la selección y que se van a tomar el tiempo necesario para definirlo, no le paran de llover nombres. "Demichelis se muere por venir a River", metió bocado Alejandro Saccone.