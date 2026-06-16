El defensor neozelandés Tim Payne está a un paso de concretar su llegada al Club Olimpia de Paraguay, un movimiento que ha captado la atención tanto de la prensa internacional como de los aficionados sudamericanos. Según fuentes británicas citadas por Sky Sports y recogidas por diferentes medios paraguayos, como La Nación y Diario Hoy, el futbolista de 32 años, quien actualmente representa a la selección de Nueva Zelanda en el Mundial 2026, firmará contrato con el club una vez finalizada la participación de su país en la principal cita futbolística.
De furor viral a la Sudamericana: Tim Payne firmaría con un histórico club
De furor viral en el Mundial a la Copa Sudamericana: el neozelandés Tim Payne firmaría con un histórico club.