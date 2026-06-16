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De furor viral a la Sudamericana: Tim Payne firmaría con un histórico club

De furor viral en el Mundial a la Copa Sudamericana: el neozelandés Tim Payne firmaría con un histórico club.

El defensor neozelandés Tim Payne está a un paso de concretar su llegada al Club Olimpia de Paraguay, un movimiento que ha captado la atención tanto de la prensa internacional como de los aficionados sudamericanos. Según fuentes británicas citadas por Sky Sports y recogidas por diferentes medios paraguayos, como La Nación y Diario Hoy, el futbolista de 32 años, quien actualmente representa a la selección de Nueva Zelanda en el Mundial 2026, firmará contrato con el club una vez finalizada la participación de su país en la principal cita futbolística.

La noticia del inminente fichaje fue confirmada por el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, quien aseguró en sus redes sociales: “Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia. El acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix, dueño de su pase. Se espera que el club lo haga oficial en las próximas horas”. A este anticipo se sumó la cuenta oficial de Olimpia, que publicó un mensaje en X con dos emojis —un brazo flexionado y la bandera de Nueva Zelanda—, interpretado como un guiño inequívoco al inminente refuerzo.

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El paso de Payne al fútbol sudamericano se daría en un contexto de alta exposición mediática. Hasta hace pocas semanas, el jugador era desconocido fuera de su país natal, pero una campaña digital promovida por un influencer argentino lo catapultó a la fama mundial. Su cuenta de Instagram pasó de menos de 5 mil a más de 5 millones de seguidores, fenómeno que lo transformó en la sensación viral del Mundial 2026. Sky Sports destacó: “El lateral derecho neozelandés y sensación viral Tim Payne se unirá al equipo paraguayo Olimpia procedente de Wellington Phoenix”.

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El valor de la ficha de Payne ronda los USD 350 mil, según el portal especializado Sofascore. Este monto lo posiciona como una incorporación llamativa para el equipo dirigido por Olimpia, que afronta los octavos de final de la Copa Sudamericana después del Mundial.

El equipo, que actualmente dirige el argentino Pablo Vitamina Sánchez, fue líder del Grupo G de la Sudamericana con 13 puntos sobre 18 posibles con cuatro victorias, un empate y una derrota, aventajando a Vasco da Gama de Brasil, Audax Italiano de Chile y Barracas Central de Argentina. Se clasificó directo a los octavos de final y su rival saldrá del duelo entre Vasco da Gama e Independiente Medellín de Colombia. Olimpia acaba de consagrarse campeón del Torneo Apertura de Paraguay y se aseguró el boleto a la próxima Libertadores 2027

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