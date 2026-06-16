De furor viral a la Sudamericana: Tim Payne firmaría con un histórico club

La noticia del inminente fichaje fue confirmada por el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, quien aseguró en sus redes sociales: “Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia. El acuerdo está totalmente cerrado con el futbolista y con Wellington Phoenix, dueño de su pase. Se espera que el club lo haga oficial en las próximas horas”. A este anticipo se sumó la cuenta oficial de Olimpia, que publicó un mensaje en X con dos emojis —un brazo flexionado y la bandera de Nueva Zelanda—, interpretado como un guiño inequívoco al inminente refuerzo.

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El paso de Payne al fútbol sudamericano se daría en un contexto de alta exposición mediática. Hasta hace pocas semanas, el jugador era desconocido fuera de su país natal, pero una campaña digital promovida por un influencer argentino lo catapultó a la fama mundial. Su cuenta de Instagram pasó de menos de 5 mil a más de 5 millones de seguidores, fenómeno que lo transformó en la sensación viral del Mundial 2026. Sky Sports destacó: “El lateral derecho neozelandés y sensación viral Tim Payne se unirá al equipo paraguayo Olimpia procedente de Wellington Phoenix”.