El Banco Mundial aprobó que Argentina obtenga financiamiento por USD 2.000 millones

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“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, señalaron en un comunicado.

El esquema aprobado combina dos instrumentos del Grupo Banco Mundial: una garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía de la MIGA. En conjunto, ambos mecanismos cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda vinculada al préstamo comercial.

“En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública”, indicaron las entidades.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, sostuvo: “Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento. Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”.

Por su parte, el vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, destacó: “Esta operación demuestra cómo la innovadora combinación de productos financieros a través de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial puede adaptarse a las necesidades de nuestros países miembros. En el caso de la Argentina, la estructura financiera, que aprovecha los balances tanto del BIRF como de MIGA, generará importantes ahorros en el momento en que más se necesitan”.