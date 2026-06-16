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Mbappé superó a Messi y se convirtió en el tercer máximo goleador de mundiales

El delantero francés anotó un doblete en el triunfo de su selección ante Senegal por la primera fecha de la fase de grupos.

Kylian Mbappé resultó ser el gran protagonista en el triunfo de la selección francesa ante Senegal por la primera jornada del grupo I. Francia venció a su par africano por 3-1 con un doblete del ya mencionado delantero del Real Madrid y un gol de Bradley Barcola. Ibrahim Mbaye descontó para los senegaleses cuando el partido estaba 2-0.

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El tercer gol francés, y segundo para "Kiki", llegó a los 51 minutos de la segunda parte tan solo un minuto después del descuento africano. El delantero recibió fuera del área, no dudó y sacó un derechazo inatajable al ángulo del arco defendido por Édouard Mendy.

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Este gol se convirtió en el número 14 para Mbappé en la Copa del Mundo, torneo que está jugando por tercera vez en su carrera tras ser campeón en 2018 y subcampeón en 2022. Con esta anotación, el francés superó a Lionel Messi y a Just Fontaine, quienes tienen 13, y empató a Gerd Müller como el tercer máximo goleador de los mundiales.

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Por delante de Mbappé en la tabla de goleadores quedan Ronaldo Nazario que marcó 15 y Miroslav Klose quien tiene 16.

Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles (Mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014).

2. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles (Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006).

3. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles (Mundiales 1970 y 1974).

4. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles (Mundiales 2018, 2022 y 2026).

5. Just Fontaine (Francia) - 13 goles (Mundial 1958).

6. Lionel Messi (Argentina) - 13 goles (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022)

7. Pelé (Brasil) - 12 goles (Mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970).

8. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles (Mundiales 1990, 1994 y 1998).

9. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles (Mundial 1954).

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