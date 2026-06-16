Mbappé superó a Messi y se convirtió en el tercer máximo goleador de mundiales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2066983016111464536?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2066990638759821369%7Ctwgr%5Ed1b164ab8b6f1aea1fbd47f123b808fb05288ab7%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cadena3.com%2Fseccion%2Fdeportes%2F45&partner=&hide_thread=false "Mbappe":

Por el gol de Francia contra Senegal en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/DAN9vbXCOO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 16, 2026

El tercer gol francés, y segundo para "Kiki", llegó a los 51 minutos de la segunda parte tan solo un minuto después del descuento africano. El delantero recibió fuera del área, no dudó y sacó un derechazo inatajable al ángulo del arco defendido por Édouard Mendy.

image

Este gol se convirtió en el número 14 para Mbappé en la Copa del Mundo, torneo que está jugando por tercera vez en su carrera tras ser campeón en 2018 y subcampeón en 2022. Con esta anotación, el francés superó a Lionel Messi y a Just Fontaine, quienes tienen 13, y empató a Gerd Müller como el tercer máximo goleador de los mundiales.