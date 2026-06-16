Kylian Mbappé resultó ser el gran protagonista en el triunfo de la selección francesa ante Senegal por la primera jornada del grupo I. Francia venció a su par africano por 3-1 con un doblete del ya mencionado delantero del Real Madrid y un gol de Bradley Barcola. Ibrahim Mbaye descontó para los senegaleses cuando el partido estaba 2-0.
Mbappé superó a Messi y se convirtió en el tercer máximo goleador de mundiales
El delantero francés anotó un doblete en el triunfo de su selección ante Senegal por la primera fecha de la fase de grupos.