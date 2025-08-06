San Juan se prepara para vivir un intenso fin de semana de automovilismo con la llegada de la novena fecha del Turismo Carretera (TC) al Circuito San Juan Villicum. El evento contará además con la presencia de las categorías teloneras TC Pista, Turismo Carretera 2000, Fórmula 2 y Fórmula 3 Metropolitana, ofreciendo un espectáculo variado y cargado de emociones para los fanáticos.
Cuatro categorías, un mismo circuito: vuelve el show al Villicum
La novena fecha del Turismo Carretera se disputará en el Circuito San Juan Villicum, junto a TC Pista, Turismo Carretera 2000, Fórmula 2 y Fórmula 3 Metropolitana, con un programa cargado de acción para el público.