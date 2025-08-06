"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Villicum

Cuatro categorías, un mismo circuito: vuelve el show al Villicum

La novena fecha del Turismo Carretera se disputará en el Circuito San Juan Villicum, junto a TC Pista, Turismo Carretera 2000, Fórmula 2 y Fórmula 3 Metropolitana, con un programa cargado de acción para el público.

San Juan se prepara para vivir un intenso fin de semana de automovilismo con la llegada de la novena fecha del Turismo Carretera (TC) al Circuito San Juan Villicum. El evento contará además con la presencia de las categorías teloneras TC Pista, Turismo Carretera 2000, Fórmula 2 y Fórmula 3 Metropolitana, ofreciendo un espectáculo variado y cargado de emociones para los fanáticos.

El TC Pista, que disputará la penúltima fecha de la etapa regular con 23 pilotos inscriptos, es uno de los platos fuertes. Actualmente lidera el campeonato Marco Diandra con 261 puntos, seguido por Rodrigo Lugón y Gaspar Chansard. La temporada regular concluirá el 24 de agosto en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, tras lo cual los 12 mejores pilotos pelearán por el título.

El fin de semana de TC Pista incluye dos entrenamientos el sábado, seguidos por tres clasificaciones y, finalmente, las series y la carrera final del domingo.

Te puede interesar...

Por otro lado, Turismo Carretera 2000 hará su segunda aparición en San Juan tras acompañar al Turismo Nacional en abril. El campeonato está encabezado por Agustín Canapino con 404 puntos, seguido por Bernardo Llaver y Facundo Ardusso. Las competencias de esta categoría serán el sábado y domingo, con entrenamientos y clasificación el viernes.

La Fórmula 2 llega para disputar la séptima fecha del año, liderada por Valentín Jara con 213,5 puntos. El cronograma incluye dos entrenamientos y la clasificación el viernes, una carrera clasificatoria el sábado y la final el domingo.

Finalmente, la Fórmula 3 Metropolitana tendrá un parque de 35 máquinas divididas en tres grupos para la clasificación y dos finales. Francisco Olaverría lidera el campeonato con 435,5 puntos.

Este gran evento automovilístico promete mucha velocidad y adrenalina, con una agenda que se extenderá del viernes 8 al domingo 10 de agosto.

Temas

Te puede interesar