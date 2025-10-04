Cuántos puntos necesita Boca para jugar la Libertadores 2026

El repaso sobre la cantidad de puntos que obtuvieron los equipos clasificados en las últimas tres ediciones brinda un panorama más claro sobre la situación del equipo de Miguel Ángel Russo. Y las estadísticas exponen lo siguiente:

En 2022, Argentinos Juniors se clasificó directo a la Copa Libertadores 2023 con 67 puntos (54,47% de los puntos). Huracán fue al repechaje con 65 (52,85%). Se jugaron 41 partidos.

En 2023, San Lorenzo clasificó directo a la 2024 con 64 puntos (52,03%). Godoy Cruz fue al repechaje con 63 (51,22%). Se jugaron 41 partidos.

En 2024, River se clasificó directo a la 2025 con 70 puntos (56,91%). Boca fue al repechaje con 67 (54.47%). Se jugaron 41 partidos.

Entonces, en 2025, con solamente 32 partidos que suman por el nuevo formato, se podría predecir que Boca necesitaría 58 puntos (actualmente tiene 47) para llegar al 60% de las unidades en juego, un porcentaje que en los tres años anteriores le hubiese significado sin problemas la clasificación.

Es decir, tendría que ganar cuatro de los seis partidos que le quedan, o tres y empatar dos. Por eso, el hecho de haber desaprovechado su ventaja ante Central Córdoba y la derrota ante Defensa y Justicia dejó un sabor amargo. Es que ahora quedó momentáneamente afuera del top 3, detrás de Rosario Central, River y Argentinos.

De todas formas, hay algo importante a tener en cuenta: el campeón del Clausura libera cupo, pero a diferencia de años anteriores, en los que el puntero de la Liga solía ser el lidera de la tabla anual (por ejemplo, River 2023 o Vélez 2024), con este formato de playoffs hay más chances de que el campeón no sea necesariamente un equipo de arriba en la tabla anual (como Platense).

También, vale aclarar que si uno de los del lote que pelea es campeón del Clausura, la Copa Argentina o la Copa Libertadores, se liberarán cupos por tabla. En los últimos dos casos, como está el panorama ahora en la anual, aplicaría solo para River.

Si Lanús gana la Sudamericana también se abre una ventana, pero no influiría porque está muy abajo en las posiciones. El único que ya está clasificado es Platense por haber ganado el Apertura.

Cómo está Boca en la tabla anual

Con 50 puntos, Rosario Central es el líder de la general tras su goleada ante Gimnasia en La Plata. River marcha segundo con 49 y Argentinos Juniors, con su victoria frente a Aldosivi, escaló hasta el tercer lugar con 47 puntos, los mismos que Boca pero con mejor diferencia de gol.

Hay que aclarar que el equipo de Ariel Holan tiene un partido menos, dado que aún debe completar el encuentro suspendido -por la tormenta- contra Sarmiento en Junín. De ese modo, tiene la posibilidad de escaparse aún más en la tabla anual.