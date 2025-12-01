Cuándo se conocerá el calendario de partidos del Mundial 2026

Una selección que ya anunció que no estará presente en el sorteo de la Copa del Mundo es Irán, debido a que Estados Unidos no otorgó visados a varios integrantes de su delegación. Tampoco estará presente el presidente de Argentina, Javier Milei.

Durante la transmisión se ofrecerán análisis y reacciones sobre los enfrentamientos, y se compartirán historias clave y perspectivas sobre las sedes que recibirán al mundo en junio y julio del próximo año.

La transmisión se ofrecerá en directo por las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA.

El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes a las 14 de nuestro país y hace una semana la FIFA confirmó cómo quedaron definidos los cuatro bombos, como también explicó algunas restricciones que tendrá la conformación de los grupos.

Por ejemplo, la Selección Argentina forma parte del pote número 1 junto a los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Ningún grupo contará con más de un país por confederación -salvo UEFA, que contiene 16 plazas-. En lo referente al Repechaje, "esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro que compitan por las dos plazas del bombo 4".

En tanto, con el fin de "garantizar un equilibrio competitivo", las selecciones con los puestos 1 y 2 del ranking FIFA (España y Argentina) estarán en cuadros opuestos, así si cada una gana su respectivo grupo, no se cruzarían hasta una eventual final. Lo mismo ocurrirá con la tercera y cuarta, que son Francia e Inglaterra.