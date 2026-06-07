El futbolista danés Christian Eriksen protagonizó este domingo un momento de enorme preocupación durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, cuando se desplomó sobre el terreno de juego en medio del encuentro y obligó a la suspensión inmediata del partido. El episodio ocurrió cuando transcurrían 65 minutos del encuentro disputado en Odense.
Christian Eriksen se desplomó durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania
Según los primeros reportes, Eriksen se tomó el pecho antes de caer al césped, lo que generó una rápida intervención de los servicios médicos. Sus compañeros formaron un círculo alrededor del jugador mientras recibía asistencia y posteriormente fue retirado en ambulancia.