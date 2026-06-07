Christian Eriksen se desplomó durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania

Según los primeros reportes, Eriksen se tomó el pecho antes de caer al césped, lo que generó una rápida intervención de los servicios médicos. Sus compañeros formaron un círculo alrededor del jugador mientras recibía asistencia y posteriormente fue retirado en ambulancia. La Federación Danesa de Fútbol informó que el mediocampista se encontraba consciente y estable dentro de las circunstancias.

Las imágenes generaron un fuerte impacto en el mundo del fútbol debido a que el episodio recordó inevitablemente lo ocurrido durante la Eurocopa 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia. En aquella ocasión, el futbolista fue reanimado en el campo de juego, posteriormente recibió un desfibrilador implantable y logró regresar a la actividad profesional meses después.