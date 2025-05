Hispano, Urquiza, Jáchal, Inca Huasi, Ausonia, Estrella, Lanteri y UVT tienen sus lugares asegurados, pero las posiciones pueden cambiar en la última jornada y modificar los enfrentamientos de cuartos de final.

Los cruces se jugarán de la siguiente manera: 1º vs. 8º; 2º vs. 7º, 3º vs. 6º y 4º vs. 5º