San Martín derrotó a Maipú y se metió en zona de Reducido

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraba sin emociones, el Verdinegro golpeó a los 42 minutos. Tras un tiro libre ejecutado por Aguilera, Funes bajó la pelota de primera para Hachen, quien eludió a su marcador y sacó un remate desde la puerta del área que se desvió en un defensor antes de meterse en el arco para establecer el 1-0.
En el complemento, Maipú mejoró con los cambios. A los 15 minutos, Echeverría mandó a la cancha a Tomás Silva en reemplazo de Rivarola, y el delantero tardó apenas dos minutos en dejar su marca. En la primera pelota que tocó, anticipó a un defensor y definió cruzado de zurda para poner el empate parcial.
El gol abrió el partido y el trámite se volvió mucho más dinámico. Silva tuvo otra oportunidad clara para dar vuelta el resultado y luego también lo tuvo Marcelo Eggel, mientras que San Martín respondió con chances de Iachetti, Acosta y Jaurena, obligando a intervenir varias veces a Galardi.
Con el correr de los minutos, el Verdinegro recuperó el control gracias a las variantes introducidas desde el banco y volvió a generar peligro. A los 33 minutos llegó el gol de la victoria: un centro desde la izquierda se desvió en Funes y dejó a Iachetti solo frente al arco para definir el 2 a 1, aprovechando una desatención defensiva del conjunto mendocino.
¡Mirá la galería de fotos de Adrián Carrizo para sanjuan8.com!
san martín maipú carrizo1 (5)
san martín maipú carrizo1 (1)
san martín maipú carrizo1 (2)
san martín maipú carrizo1 (3)
san martín maipú carrizo1 (4)
san martín maipú carrizo1 (8)
san martín maipú carrizo1 (9)
san martín maipú carrizo1 (10)
san martín maipú carrizo1 (6)
san martín maipú carrizo1 (7)
san martín maipú carrizo1 (12)
san martín maipú carrizo1 (13)
san martín maipú carrizo1 (14)
san martín maipú carrizo1 (11)