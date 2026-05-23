Independiente venció a Unión y clasificó a octavos de la Copa Argentina

Con el triunfo, el equipo de Avellaneda accedió a los octavos de final, instancia en la que se deberá medir a un club conducido por un viejo conocido: Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, que tuvo tres ciclos en el “Rojo”. El partido aún no tiene fecha, horario ni estadio definido.

La primera llegada del partido fue de Unión, en el primer minuto, con una doble tapada del arquero Rodrigo Rey, que primer detuvo un disparo lejano del lateral Lautaro Vargas, que se desvió en un defensor y le agregó complejidad, y luego se quedó con el disparo posterior del volante Lucas Menossi, luego de un buen achique.

El “Rojo” abrió el marcador en su primera llegada del partido, a los cuatro minutos, con un tiro libre al borde del área que aprovechó Santiago Montiel, cuyo zurdazo superó la barrera y se clavó en el ángulo derecho del arquero Matías Mansilla.

A los 15 minutos, un pase largo habilitó al delantero Agustín Colazo, que quiso definir de primera desde el punto del penal pero no pudo superar un nuevo achique de Rodrigo Rey.

En 21 minutos de la primera parte, el defensor Maizon Rodríguez fue expulsado por acumulación de amarillas, luego de un leve empujón ante Montiel, que generó el tiro libre que terminó en el primer gol, y un agarrón ante el delantero Gabriel Ávalos a algunos metros del área.

Dos minutos más tarde, Independiente volvió a convertir con la pelota parada como arma. Con la pelota ubicada algunos metros atrás que en el gol de Montiel, y desde el centro del frente de ataque, Maximiliano Gutiérrez puso la pelota, esta vez, en el ángulo izquierdo de Mansilla, que estaba en el otro poste y no tuvo tiempo para llegar.

El extremo Santiago Montiel generó peligro nuevamente a los 25 minutos, mediante un remate bajo y cruzado que Matías Mansilla pudo contener sobre su poste derecho.

A los seis minutos de la segunda parte, un contraataque terminó en un pase hacia el costado izquierdo del área, por donde apareció el mediocampista Ignacio Malcorra, cuyo remate se desvió en un defensor rival y terminó cayendo bombeado, muy cerca del poste izquierdo de Mansilla.

El “Tatengue” no volvió a llegar hasta los 11 minutos del complemento, mediante un nuevo remate lejano del carrilero Lautaro Vargas, que salió centralizado y fue desactivado por Rey.

A los 23 minutos, un pase filtrado dejó mano a mano a Tarragona, que encaró a Rey y quiso superarlo con un remate pinchado, que se fue desviado por el segundo palo.

Un minuto después, un centro buscapié desde el costado derecho cruzó toda el área y le llegó a Montiel, que intentó definir de primera y vio como su remate impactaba en el poste izquierdo de Mansilla.

Después de la jugada mencionada, el autor del primer gol reaccionó con un golpe en la cara del mediocampista Rafael Profini, que el árbitro Sebastián Zunino, de pésima noche, observó pero decidió sancionar con tarjeta amarilla.

En 40 minutos, Gutiérrez recibió por el costado derecho, controló y buscó rematar desde adentro del área, con un disparo rasante y cruzado que se fue ancho.

Síntesis del partido:

Copa Argentina 2026.

Dieciseisavos de final.

Unión - Independiente.

Estadio: Marcelo Bielsa (Newell’s).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Lucas Menossi, Mauro Pittón, Rafael Profini, Julián Palacios; Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 4m. Santiago Montiel (I), 23m. Maximiliano Gutiérrez (I).

Incidencia en el primer tiempo: 21m. Maizon Rodríguez expulsado (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Lautaro Millán por Mateo Pérez Curci (I) e Ignacio Malcorra por Matías Abaldo (I); Augusto Solari por Agustín Colazo (U); 27m. Felipe Tempone por Santiago Montiel (I) y Luciano Cabra por Gabriel Ávalos (I); 364m. Tomás González por Lucas Menossi (U) y Santiago Grella por Lautaro Vargas (U), 44m. Claudio Corvalán por Mateo Del Blanco (U) y Diego Armando Díaz por Cristian Tarragona (U); Facundo Valdez por Maximiliano Gutiérrez (I).