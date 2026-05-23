Colapinto largará décimo en la carrera del GP de Canadá

Russell, que había conseguido el triunfo en la carrera sprint más temprano este sábado, registró un tiempo de 1:12.578 y se recuperó después de haber cometido un error en su primera vuelta en la Q3. De esta manera, le sacó 68 centésimas a Antonelli, con quien se sacó chispas en la sprint de hoy. Así, Mercedes prolonga su dominio en la Fórmula 1. En tanto, en tercer lugar llegó Lando Norris, de McLaren.

Por su parte, el argentino sigue en un gran nivel en Canadá. No solo logró meterse entre los diez más rápidos de la clasificación, sino que más temprano, en la carrera sprint, había obtenido un noveno puesto que lo dejó al margen de sumar puntos.