"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Colapinto

Colapinto largará décimo en la carrera del GP de Canadá

Colapinto marcó un gran tiempo en la qualy realizada en el Circuito Gilles Villenueve de cara a la séptima carrera del año de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se quedó con el décimo puesto en la clasificación de la carrera del Gran Premio de Canadá, la séptima jornada de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. En tanto, el británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido y largará primero en la carrera de mañana, después de que le arrebatara la pole position a su compañero Kimi Antonelli en el cierre de la qualy.

Russell, que había conseguido el triunfo en la carrera sprint más temprano este sábado, registró un tiempo de 1:12.578 y se recuperó después de haber cometido un error en su primera vuelta en la Q3. De esta manera, le sacó 68 centésimas a Antonelli, con quien se sacó chispas en la sprint de hoy. Así, Mercedes prolonga su dominio en la Fórmula 1. En tanto, en tercer lugar llegó Lando Norris, de McLaren.

Por su parte, el argentino sigue en un gran nivel en Canadá. No solo logró meterse entre los diez más rápidos de la clasificación, sino que más temprano, en la carrera sprint, había obtenido un noveno puesto que lo dejó al margen de sumar puntos.

Te puede interesar...

Así quedó la parrilla de salida del GP de Canadá

image

FUENTE: TyC Sports

Temas

Te puede interesar