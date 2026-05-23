El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se quedó con el décimo puesto en la clasificación de la carrera del Gran Premio de Canadá, la séptima jornada de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. En tanto, el británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido y largará primero en la carrera de mañana, después de que le arrebatara la pole position a su compañero Kimi Antonelli en el cierre de la qualy.
Colapinto largará décimo en la carrera del GP de Canadá
Colapinto marcó un gran tiempo en la qualy realizada en el Circuito Gilles Villenueve de cara a la séptima carrera del año de la temporada 2026 de la Fórmula 1.