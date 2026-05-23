Con una buena dosis de sorpresa, más allá de los malos resultados que venían desgastando su ciclo, este sábado Gustavo Costas dejó de ser el técnico de Racing, dando por terminada una historia marcada por una conducción pasional y exitosa que entró en declive este último semestre. Pese a los dos partidos por delante antes del parate y la práctica de esta mañana sin indicios del desenlace, el mismo presidente Diego Milito le comunicó al entrenador su decisión.
Final de un ciclo: Racing despidió a Gustavo Costas
El presidente Diego Milito lo echó este mediodía provocando la sorpresa del DT, con contrato hasta 2028 y dos partidos por delante, que no dirigirá.