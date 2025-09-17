Concepción y Aberastain aseguraron su pase a cuartos en el Argentino

El Campeonato Argentino Senior de hockey sobre patines completó su fecha 2 y dejó a sus primeros tres clasificados. Concepción, Aberastain e IMPSA de Mendoza ya tienen un lugar en los cuartos de final. Los otros cinco pasaje se definirán este miércoles y hay cuatro equipos sanjuaninos en la pelea.
