Concepción y Aberastain aseguraron su pase a cuartos en el Argentino

Concepción y Aberastain clasificaron a cuartos una fecha antes del final de la primera fase. Bancaria, UVT, Social y Valenciano tienen chances de pasar.

El Campeonato Argentino Senior de hockey sobre patines completó su fecha 2 y dejó a sus primeros tres clasificados. Concepción, Aberastain e IMPSA de Mendoza ya tienen un lugar en los cuartos de final. Los otros cinco pasaje se definirán este miércoles y hay cuatro equipos sanjuaninos en la pelea.

UVT enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza y no debería tener problemas para sumar y pasar a la segunda ronda. Social jugará ante las mendocinas de Maipú Giol y con un empate conseguirá clasificar a la próxima fase. Bancaria tendrá un duro partido mano a mano ante las locales de Murialdo con la obligación de ganar para seguir en competencia. Valenciano integra una zona de sólo tres equipos y hoy deberá esperar por un resultado favorable entre Ciudad y Andes Talleres que le permita avanzar.

El SEC es el único equipo de San Juan que perdió en sus dos primeras presentaciones y no tiene chances de pasar.

Fecha 3 – Miércoles:

  • 12.00; Godoy Cruz (Mza) - UVT
  • 13.30; Aberastain - GEBA (Bs. As.)
  • 15.00; Huracán (Bs. As.) - SEC
  • 16.30; Andes Talleres (Mza) – Ciudad (Bs. As.)
  • 18.00; Maipú Giol (Mza) – Social
  • 19.30; Murialdo (Mza) – Bancaria
  • 21.00; IMPSA (Mza) – Concepción

Posiciones:

Argentino femenino f3 - hockey sobre patines 2025

