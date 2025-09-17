Concepción y Aberastain aseguraron su pase a cuartos en el Argentino

UVT enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza y no debería tener problemas para sumar y pasar a la segunda ronda. Social jugará ante las mendocinas de Maipú Giol y con un empate conseguirá clasificar a la próxima fase. Bancaria tendrá un duro partido mano a mano ante las locales de Murialdo con la obligación de ganar para seguir en competencia. Valenciano integra una zona de sólo tres equipos y hoy deberá esperar por un resultado favorable entre Ciudad y Andes Talleres que le permita avanzar.

El SEC es el único equipo de San Juan que perdió en sus dos primeras presentaciones y no tiene chances de pasar.