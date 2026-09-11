Piden investigar a Chiqui Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

Entre los puntos más importantes del escrito, se encuentra el pedido para que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reconstruir su situación económica y saber si hubo un incremento desmedido en su patrimonio.

Tapia es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por su función como funcionario público en el CEAMSE, a raíz de una denuncia de Guillermo Tofoni.

Pollicita busca determinar si entre 2016 y la actualidad, el mandamás del fútbol argentino tuvo un incremento patrimonial “apreciable” por sí mismo o mediante otra persona durante su cargo.

El Patrimonio bajo la lupa

Como parte del impulso del caso, Pollicita pidió que se curse un pedido al CEAMSE para que remita a Comodoro Py 2002 el legajo personal de Tapia. También que se requiera a la Dirección Nacional de Migraciones los datos sobre sus salidas del país.

La fiscalía sí incluyó entre las medidas de prueba sugeridas al juez un pedido para librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para “que remita copias del legajo personal” de Tapia e informe qué cargos ocupó desde que ingresó hasta la actualidad y cuánto cobró por ello.