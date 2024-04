Con Messi, la formación de Inter Miami vs. Colorado Rapids

Si bien todo parecía indicar que el ocho veces ganador del Balón de Oro iba a reaparecer en la semana ante Monterrey por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2024, finalmente el rosarino observó los 90 minutos desde su palco, ya que no se recuperó de su leve lesión en su totalidad, y el Tata Martino prefirió no arriesgar a su máxima figura y futbolista más determinante.

En esa misma línea, Martino volvió a insistir en conferencia de prensa que Leo no tiene una fecha de regreso estipulada. "Como dijimos, va partido a partido. Entendemos que este no era un partido para que él esté, no estaba listo. Así pasará con Colorado y la vuelta contra Monterrey. Cada día se siente mejor, pero ahora corríamos un riesgo demasiado grande", explicó.