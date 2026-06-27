En su debut mundialista, el mediocampista Giovani Lo Celso marcó un golazo de tiro libre a los 19 del primer tiempo para que la Selección Argentina se imponga ante Jordania por 1-0 en la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, torneo en el que la Albiceleste ya está clasificada a dieciseisavos de final y el viernes enfrentará a Cabo Verde.
Reviví el gol de tiro libre de Lo Celso ante Jordania
El volante de 30 años, en su primer partido en un Mundial, marcó desde el borde del área para que la Albiceleste se imponga en la tercera fecha del Grupo J ante Jordania. El delantero de Inter estiró la ventaja luego.