Reviví el gol de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

El futbolista de 30 años, quien había sido convocado a Rusia 2018 por Jorge Sampaoli pero no tuvo minutos, recién esta noche pudo hacer su estreno en un encuentro por la cita máximo, ya que en Qatar 2022, después de haber sido parte de todo el ciclo de Lionel Scaloni, se lo perdió por una grave lesión.

A los 30, luego de un penal contra Marcos Senesi, Lautaro Martínez se sacó la mufa y festejó su primer tanto en una Copa del Mundo. El Toro, que fue campeón en Qatar pero no había podido mojar, remató al palo derecho del arquero Yazeed Abu laila, quien se tiró para el otro lado.