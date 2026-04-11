Cómo sería la lista preliminar de la Argentina para el Mundial

1: Emiliano Martínez (Aston Villa)

Emiliano Martínez (Aston Villa) 2: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

3: Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid) 4: Gonzalo Montiel (River)

Gonzalo Montiel (River) 5: Cristian Romero (Tottenham)

Cristian Romero (Tottenham) 6: Lisandro Martínez (Manchester United)

Lisandro Martínez (Manchester United) 7: Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) 8: Nicolás Otamendi (Benfica)

Nicolás Otamendi (Benfica) 9: Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas

10: Leandro Paredes (Boca)

Leandro Paredes (Boca) 11: Alexis Mac Allister (Liverpool)

Alexis Mac Allister (Liverpool) 12: Enzo Fernández (Chelsea)

Enzo Fernández (Chelsea) 13: Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Rodrigo De Paul (Inter Miami) 14: Nico González (Atlético de Madrid)

Nico González (Atlético de Madrid) 15: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) 16: Nicolás Paz (Como)

Nicolás Paz (Como) 17: Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Delanteros

18: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) 19: Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel Messi (Inter Miami) 20: Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid) 21: Lautaro Martínez (Inter)

Lautaro Martínez (Inter) 22: José López (Palmeiras)

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Por fuera de esos, también está bastante claro quiénes son los que pelean por los cuatro lugares restantes. En primer lugar, Scaloni debe definir al tercer arquero, puesto que se disputan Juan Musso y Walter Benítez. Hoy, el arquero del Atlético de Madrid le saca ventaja al del Crystal Palace. También resta saber el lateral izquierdo suplente de Nicolás Tagliafico. Marcos Acuña (River) y Gabriel Rojas (Racing) son los que pelean. Más atrás está el Colo Barco, actualmente volante pero con pasado como número 3.

En caso de que se cite a un cuarto marcador central, los que pican en punta son Marcos Senesi (Bournemouth) o Facundo Medina (Olympique de Marsella), aunque no hay que descartar que el DT priorice otra posición. En tanto, para el último lugar asoma Giovani Lo Celso, una constante en el ciclo de Scaloni aunque dependerá mucho de cómo esté físicamente el volante de Betis. Otras opciones que emergen como opción son Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Franco Mastantuono (Real Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica) o Máximo Perrone (Como).

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Sin embargo, en la lista de 55, el entrenador nacido en Pujato sumó muchos más nombres de futbolistas que han estado en la órbita de la Selección y a los que podría recurrir en función de bajas inesperadas o decaídas del rendimiento del resto cuando faltan exactamente dos meses para el inicio de la Copa del Mundo. En ese listado hay jugadores que han sido parte del proceso pero distintas razones mermaron su rendimiento, algunos que probó el cuerpo técnico en posiciones en las que no abundan las opciones o jóvenes con proyección que son seguidos y tendrán más chances a futuro. Aunque la lista preliminar no se dinfundió, en esta nómina tranquilamente aparecerían:

Arqueros

Facundo Cambeses (Racing)

Defensores

Kevin Lomónaco (Independiente)

Mariano Troilo (Parma)

Lautaro Rivero (River)

Tomás Palacios (Estudiantes)

Lucas Martínez Quarta (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Francisco Ortega (Olympiacos)

Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)

Volantes

Alan Varela (Porto)

Aníbal Moreno (River)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Enzo Barrenechea (Benfica)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Delanteros