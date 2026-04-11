Cómo sería la lista preliminar de la Argentina para el Mundial

El 11 de mayo la Asociación del Fútbol Argentino deberá presentar la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. De esos 55 nombres, que el técnico, Lionel Scaloni, ya le pasó a la AFA según confirmó en una conferencia tras los últimos amistosos, saldrán los 26 jugadores que representarán a la Albiceleste en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En esa nómina general no solo estarán los que son una fija para la máxima cita, sino también varios jugadores que el cuerpo técnico fue probando y se proyectan para el futuro.
Hasta el momento, salvo algún imprevisto, el entrenador ya tiene 22 de los 26 nombres de la nómina. Estos son:
Por fuera de esos, también está bastante claro quiénes son los que pelean por los cuatro lugares restantes. En primer lugar, Scaloni debe definir al tercer arquero, puesto que se disputan Juan Musso y Walter Benítez. Hoy, el arquero del Atlético de Madrid le saca ventaja al del Crystal Palace. También resta saber el lateral izquierdo suplente de Nicolás Tagliafico. Marcos Acuña (River) y Gabriel Rojas (Racing) son los que pelean. Más atrás está el Colo Barco, actualmente volante pero con pasado como número 3.
En caso de que se cite a un cuarto marcador central, los que pican en punta son Marcos Senesi (Bournemouth) o Facundo Medina (Olympique de Marsella), aunque no hay que descartar que el DT priorice otra posición. En tanto, parael último lugar asoma Giovani Lo Celso, una constante en el ciclo de Scaloni aunque dependerá mucho de cómo esté físicamente el volante de Betis. Otras opciones que emergen como opción son Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Franco Mastantuono (Real Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica) o Máximo Perrone (Como).
Sin embargo, en la lista de 55, el entrenador nacido en Pujato sumó muchos más nombres de futbolistas que han estado en la órbita de la Selección y a los que podría recurrir en función de bajas inesperadas o decaídas del rendimiento del resto cuando faltan exactamente dos meses para el inicio de la Copa del Mundo. En ese listado hay jugadores que han sido parte del proceso pero distintas razones mermaron su rendimiento, algunos que probó el cuerpo técnico en posiciones en las que no abundan las opciones o jóvenes con proyección que son seguidos y tendrán más chances a futuro. Aunque la lista preliminar no se dinfundió, en esta nómina tranquilamente aparecerían: