Grindetti desligó a Independiente de los hechos y culpó a los visitantes

Según supo Noticias Argentinas, el máximo dirigente del "Rojo" denunció en TyC Sports graves destrozos en las instalaciones del estadio Libertadores de América. "Nos destrozaron los baños y tomaban los artefactos de los baños y los tiraban por la tribuna", afirmó Grindetti, visiblemente afectado.

La defensa del operativo de seguridad

Frente a las críticas por la ubicación de las parcialidades, que fue uno de los detonantes del conflicto, el presidente de Independiente defendió las decisiones tomadas en la previa y aseguró que la violencia fue un hecho imprevisible.