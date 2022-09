Este martes, desde las 21.30, se enfrentarán Lomas vs. Social, Valenciano vs. Hispano, Concepción vs. Olimpia y SEC vs. UVT.

Las series se definirán al mejor de tres partidos y para las revanchas se invertirán las localías. En caso de ser necesario un tercer juego, se desarrollará en la casa de los equipos que serán locales este martes.

TORNEO 80 ANIVERSARIO

HOCKEY S/ PATINES MASCULINO

CUARTOS DE FINAL

MARTES 21.30

LOMAS – SOCIAL

VALENCIANO – HISPANO

CONCEPCIÓN – UVT

SEC – OLIMPIA