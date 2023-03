Comenzó el torneo femenino: todos los resultados del finde

Los resultados de la zona A fueron: Villa Obrera 4-2 Picón; San Martin 5-3 Sarmiento; Colón Jr. 5-0 Unión y Desamparados 2-3 Marquesado.

Los resultados de la zona B fueron: 9 de Julio 2-0 Andes; Atenas 0-4 Aramburu; Palermo 5-1 Las Águilas y Alianza 4-3 Trinidad.

El certamen está dividido en dos zonas de 8 equipos. Jugarán dos ruedas en cada zona y los cuatro mejores accederán a los cuartos de final del torneo. A partir de esa instancia serán cruces eliminatorios.

La segunda fecha del calendario se jugará el próximo fin de semana y tendrá estos cruces: Sarmiento vs. Picón; Unión vs. San Martín; Marquesado vs. Colón Jr.; Desamparados vs. Villa Obrera; Atenas vs. Andes; Las Águilas vs. Aramburu; Trinidad vs. Palermo y Alianza vs. 9 de Julio.